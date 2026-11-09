На Прикарпатті автоінструктор вимагав $300 за успішне складання іспиту з водіння

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В Івано-Франківську правоохоронці викрили 48-річного автоінструктора, якого підозрюють в отриманні хабаря за вплив на результат практичного іспиту з водіння.

За даними слідства, у жовтні чоловік вимагав від свого учня 300 доларів. За ці гроші він обіцяв домовитися з екзаменатором сервісного центру МВС про успішне складання іспиту на категорію «В».

4 листопада учень склав практичний іспит, після чого передав інструктору обумовлену суму. Одразу після отримання грошей чоловіка затримали.

Автоінструктору повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадової особи. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці також перевіряють його можливу причетність до інших подібних випадків.

Джерело: Івано-Франківська обласна прокуратура

Амур-Нижньодніпровський районний суд Дніпра визнав Олександра Батріна та спеціаліста територіального сервісного центру Євгена Ящеріцина винними у зловживанні впливом за частиною другою статті 369-2 Кримінального кодексу України та призначив кожному покарання у вигляді штрафу розміром 34 тисячі гривень.

У Хмельницькому чоловік отримав 18 тисяч гривень за обіцянку допомогти скласти практичний іспит на права у сервісному центрі МВС. Суд визнав його винним в одержанні неправомірної вигоди за вплив на рішення посадовців, але вирок не містить доказів, що працівники ТСЦ справді були залучені до схеми.

Керівник сервісного центру МВС на Полтавщині міг приховати мільйонні статки від НАЗК.

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