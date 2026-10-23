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На Прикарпатті чоловік убив співмешканку та підпалив її тіло

UA NEWS 23 Жовтня 2026 17:45
На Прикарпатті чоловік убив співмешканку та підпалив її тіло
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У селі Гериня на Івано-Франківщині 46-річного чоловіка підозрюють у вбивстві 49-річної співмешканки. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

За даними слідства, під час застілля між парою виник конфлікт, під час якого чоловік ударив жінку ножем у шию. Від отриманого поранення вона померла.

Щоб приховати злочин, підозрюваний загорнув тіло в тканину, облив розчинником і підпалив, після чого втік. Загиблу знайшла мати чоловіка. Підозрюваного затримали, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Джерело: Івано-Франківська обласна прокуратура.

У центрі Вінниці правоохоронці затримали двох підозрюваних у жорстокому вбивстві 46-річної власниці квартири та її 47-річної знайомої.

Поліція встановила особу чоловіка, який кинув гранату на проїжджу частину на Ковельській у Луцьку. Він перебуває під вартою.

 

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