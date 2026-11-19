0:00 / 0:00

Коломийський міськрайонний суд визнав 33-річного військовослужбовця з П’ядицької громади винним у сексуальному насильстві над малолітньою падчеркою.

Злочини тривали близько двох років — від літа 2023-го до травня 2025 року.

Чоловік не визнав вини та стверджував, що дівчинка його обмовила через обмеження доступу до смартфона. Однак суд врахував результати експертизи та інші матеріали справи й призначив йому 15 років ув’язнення.

Прокуратура готує апеляцію та вимагатиме для засудженого довічного ув’язнення.

Джерело: Івано-Франківська обласна прокуратура.

Нагадаємо, у Вінницькій області судитимуть жителя Хмільницького району, якого звинувачують у систематичному зґвалтуванні своєї 14-річної падчерки.

У Полтаві засудили 57-річного чоловіка, який викрав, зґвалтував і вбив 12-річну дівчинку. Також суд визнав його винним у сексуальному насильстві щодо іншої малолітньої дитини.

У Дніпрі правоохоронці затримали 40-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до загибелі 11-річної дитини. Хлопчика задушили та, ймовірно, зґвалтували.

Читай нас у