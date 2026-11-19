На Прикарпатті чоловіка засудили до 15 років за зґвалтування падчерки
Коломийський міськрайонний суд визнав 33-річного військовослужбовця з П’ядицької громади винним у сексуальному насильстві над малолітньою падчеркою.
Злочини тривали близько двох років — від літа 2023-го до травня 2025 року.
Чоловік не визнав вини та стверджував, що дівчинка його обмовила через обмеження доступу до смартфона. Однак суд врахував результати експертизи та інші матеріали справи й призначив йому 15 років ув’язнення.
Прокуратура готує апеляцію та вимагатиме для засудженого довічного ув’язнення.
Джерело: Івано-Франківська обласна прокуратура.
Нагадаємо, у Вінницькій області судитимуть жителя Хмільницького району, якого звинувачують у систематичному зґвалтуванні своєї 14-річної падчерки.
У Полтаві засудили 57-річного чоловіка, який викрав, зґвалтував і вбив 12-річну дівчинку. Також суд визнав його винним у сексуальному насильстві щодо іншої малолітньої дитини.
У Дніпрі правоохоронці затримали 40-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до загибелі 11-річної дитини. Хлопчика задушили та, ймовірно, зґвалтували.