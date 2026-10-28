На Прикарпатті косуля померла після кількох днів у важкому стані в контактному зоопарку

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У контактному зоопарку при готелі Phoenix Relax Park у селі Поляниця поблизу Буковеля загинула косуля. За твердженням зоозахисної організації UAnimals, тварина кілька днів перебувала у важкому стані без належної допомоги.

За словами зоозахисників, 25 жовтня в мережі з’явилося відео, на якому знесилена косуля лежить у болоті біля паркану свого вольєра. Авторка допису, Світлана, стверджує, що керівництво комплексу та працівники зоопарку знали про стан тварини, однак не надали їй належної допомоги. За її словами, у косулі навіть не було води.

Як повідомляє UAnimals, жінка викликала поліцію, яка зафіксувала можливий факт жорстокого поводження з твариною. Після приїзду правоохоронців косулі, за твердженням авторки допису, дали воду та знеболювальні препарати й переклали її на брезент.

Водночас у готельному комплексі, за інформацією зоозахисників, заявляли, що намагалися врятувати тварину та раніше залучали ветеринара. Наступного дня після поширення відео косуля загинула.

UAnimals повідомила, що її юристки надали авторці допису консультацію щодо подальших дій. Крім того, організація подала власну заяву до поліції, а також звернення від міжфракційного об’єднання «Гуманна країна».

В UAnimals закликали Національну поліцію України ретельно розслідувати інцидент і встановити, чи були порушення у поводженні з твариною. Організація також просить громадськість поширювати інформацію, щоб справа не залишилася без уваги.

Зоозахисники виступили проти відвідування контактних зоопарків, заявивши, що використання тварин для розваг може супроводжуватися стражданнями. Обставини загибелі косулі та можливу відповідальність працівників комплексу мають встановити правоохоронці.

Phoenix Relax Park згодом прокоментував загибель олениці та заявив, що прагне об’єктивно з’ясувати всі обставини інциденту. Представники комплексу висловили співчуття через загибель тварини та зазначили, що після погіршення її стану до лікування залучили ветеринарного лікаря, однак врятувати оленицю не вдалося.

Комплекс повідомив, що відібрано біологічні зразки для лабораторних досліджень і вони очікують на результати аналізів та офіційний висновок ветеринара, які мають допомогти встановити причину загибелі.

«Наразі відібрано біологічні зразки для лабораторних досліджень. Ми очікуємо на результати аналізів та офіційний висновок ветеринарного лікаря, які допоможуть встановити причину загибелі», – йдеться в заяві.

Також у Phoenix Relax Park заявили, що приділяють особливу увагу стану інших тварин і умовам їх утримання. Представники комплексу висловили готовність до діалогу із зоозахисними організаціями та пообіцяли повідомити про встановлені обставини після отримання результатів досліджень.

У заяві комплекс також відкинув звинувачення в байдужості до тварин, наголосивши, що протягом багатьох років допомагає безпритульним тваринам, фінансує їх утримання та бере під опіку тварин, яких йому передають.

Поліція повідомила, що 26 жовтня о 10:04 отримали звернення про ймовірне жорстоке поводження з твариною в контактному зоопарку в селі Поляниця на Прикарпатті. У повідомленні йшлося про можливе ненадання олениці ветеринарної допомоги.

На місце виїхали слідчо-оперативна група та лікар ветеринарної медицини. Попередньо встановлено, що загинула самка плямистого оленя. Під час огляду видимих тілесних ушкоджень не виявили. Ветеринар провів розтин і відібрав зразки для лабораторних досліджень, які мають допомогти встановити причину смерті.

Наразі правоохоронці перевіряють обставини загибелі тварини та інформацію про можливе ненадання їй необхідної допомоги. Також поліція з’ясовує, чи законно утримували диких тварин у закладі, чи має він усі передбачені законодавством документи та чи дотримувалися там вимог щодо умов утримання тварин. За результатами перевірки події нададуть правову оцінку.

Джерело: UAnimals

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