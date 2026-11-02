На Прикарпатті підприємця оштрафували на 85 тис грн за забруднення гірської річки

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Власника приватної садиби в курортному селі Поляниця на Івано-Франківщині визнали винним у забрудненні річки Прутець Поляницький. Підприємець систематично скидав у водойму неочищені стічні води з порушенням природоохоронних норм.

Лабораторні дослідження виявили у воді перевищення допустимих показників забруднюючих речовин, зокрема амонійного азоту, фосфатів і заліза. Це погіршило природні властивості води та створило загрозу для довкілля.

29 жовтня 2026 року Яремчанський міський суд визнав підприємця винним і призначив йому штраф у розмірі 85 тисяч гривень. Крім того, він має сплатити понад 30 тисяч гривень за проведення судових експертиз.

Під час судового розгляду підприємець також добровільно перерахував 15 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Вирок набере законної сили після завершення строку на апеляційне оскарження.

Джерело: Івано-Франківська обласна прокуратура

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