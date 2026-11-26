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На Івано-Франківщині до суду передали справу директора підприємства та трьох його підлеглих, яких обвинувачують у привласненні понад 8 млн кубометрів природного газу з державної газотранспортної системи. Збитки оцінюють у 203,4 млн грн.

За даними слідства, організатором оборудки був 50-річний керівник спільного українсько-азербайджанського підприємства, яке видобувало газ на Великомостівському родовищі у Шептицькому районі Львівської області. До схеми він залучив майстра та двох операторів із видобутку нафти й газу.

У 2019 році компанія уклала договір із державним ТОВ «Оператор ГТС України» на використання газотранспортної системи для транспортування власного видобутого ресурсу. Обсяги газу фіксували за допомогою спеціального опломбованого вимірювального вузла.

Як стверджує слідство, із січня 2022-го до листопада 2025 року учасники групи втручалися в роботу обладнання. Майстер та оператори змінювали положення крана на вимірювальному вузлі, спотворюючи показники обліку. У такий спосіб створювалася видимість, що підприємство подає до газотранспортної системи власний газ, хоча фактично цього не відбувалося.

На підставі сфальсифікованих даних директор оформлював фіктивні акти приймання-передачі. Це давало змогу привласнювати ресурс із державної мережі та надалі продавати його іншим підприємствам, зокрема підконтрольним компаніям.

Чотирьом фігурантам повідомили про підозру 19 травня 2026 року. Директору додатково інкримінували легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. 23 вересня після отримання нових доказів кваліфікацію змінили — учасникам групи інкримінували вчинення злочину організованою групою.

Івано-Франківський міський суд обрав усім чотирьом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Прокурори просили визначити для директора заставу в 166,4 млн грн, однак суд встановив її на рівні 5,4 млн грн.

Крім того, за клопотанням прокурорів арештували майно та корпоративні права організатора схеми у восьми підприємствах.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Справу розслідували слідчі Головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області за оперативного супроводу обласного управління СБУ.

Джерело: Івано-Франківська обласна прокуратура

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