На Прикарпатті судитимуть посадовців Держпраці за побори з бізнесу та приховування смертельних випадків

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На Івано-Франківщині до суду скерували обвинувальний акт щодо трьох посадовців Держпраці та директора навчального центру з охорони праці. За версією слідства, вони отримували гроші від підприємців за уникнення перевірок, фальсифікацію документів і приховування нещасних випадків на виробництві.

За даними слідства, організовану групу створив один із посадовців Південно-Західного міжрегіонального управління Держпраці. Він залучив двох підлеглих, а посередником у схемі став директор навчального центру з охорони праці.

Підприємці платили за реєстрацію документів, можливість працювати без перешкод, уникнення перевірок і відповідальності за порушення трудового законодавства. Окремо учасники групи пропонували власникам підприємств за гроші забезпечити потрібні висновки за результатами розслідувань нещасних випадків.

За гроші приховували загибель працівника

Один із задокументованих епізодів стався у вересні 2025 року. На одному з підприємств Івано-Франківська загинув електрик. За охорону праці на підприємстві відповідав директор навчального центру, який, за версією слідства, був посередником у схемі.

Правоохоронці встановили, що за 2,5 тис. доларів обвинувачені забезпечили підприємству позитивний висновок спеціального розслідування смертельного нещасного випадку. Крім того, заднім числом внесли загиблого до протоколу про нібито успішне складання іспиту з охорони праці та підробили відповідне посвідчення. Документ підписав керівник управління.

За аналогічною схемою, за даними слідства, діяли після травмування працівника СТО в Тисмениці у жовтні 2025 року та робітника ферми на Коломийщині в листопаді. За 20 тис. грн і 40 тис. грн відповідно спеціальні розслідування цих випадків узагалі не проводили.

Понад 450 тисяч гривень за дев’ять епізодів

Ще одним способом отримання неправомірної вигоди було оформлення документів про навчання та перевірку знань з охорони праці. Підприємці платили від 1 200 до 1 600 грн за кожного працівника, хоча фактично навчання в центрі не проводили.

Загалом із березня до листопада 2025 року правоохоронці задокументували дев’ять епізодів одержання неправомірної вигоди на суму понад 450 тис. грн.

Організовану групу викрили в листопаді 2025 року, а в липні 2026-го її учасникам повідомили про нові підозри. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт передали до суду.

Дії обвинувачених кваліфікували за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди організованою групою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю строком до трьох років.

За клопотанням прокурорів фігурантів відсторонили від посад.

Досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області Національної поліції України.

Про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура.

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