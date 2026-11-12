+4° Київ +7° Варшава +13° Вашингтон
$ 45.41 € 50.29 zł 11.42
$ 45.41 € 50.29 zł 11.42
+4° Київ +7° Варшава +13° Вашингтон
Головне Україна

На Прикарпатті викрили масштабний збут екстазі: вилучили психотропів на 9 млн грн

UA NEWS 12 Листопада 2026 15:55
На Прикарпатті викрили масштабний збут екстазі: вилучили психотропів на 9 млн грн
0:00 / 0:00

На Прикарпатті правоохоронці викрили схему збуту психотропних речовин і затримали 21-річного уродженця Житомирщини. За даними слідства, чоловік фасував наркотики в орендованій квартирі в Бурштині, а замовлення відправляв поштою покупцям у різні регіони України.

Під час обшуку поліцейські вилучили майже 11 тисяч таблеток екстазі, підготовлених до продажу. Орієнтовна вартість партії становить 9 млн грн.

Суд узяв підозрюваного під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними поліції, чоловік замовляв психотропи через месенджер і продавав по 500–1000 гривень за таблетку. Під час обшуку вилучили дев’ять пакетів із таблетками, які, ймовірно, містять МДМА, а у схованці поблизу Бурштина виявили ще 4 кілограми амфетаміну.

Затриманий також перебував у розшуку та є обвинуваченим у справі про умисне вбивство на Житомирщині. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України. Слідство триває.

На зображенні може бути: текст
Немає опису світлини.
На зображенні може бути: дерево і текст

Про це повідомляє Національна поліція України.

 На Хмельниччині викрили жінку, яка збувала важкі наркотики.

У Нетішині затримали 22-річну жінку з пакунком наркотиків.

 

Читай нас у
Завантажуй наш додаток