На Прикарпатті викрили масштабний збут екстазі: вилучили психотропів на 9 млн грн

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На Прикарпатті правоохоронці викрили схему збуту психотропних речовин і затримали 21-річного уродженця Житомирщини. За даними слідства, чоловік фасував наркотики в орендованій квартирі в Бурштині, а замовлення відправляв поштою покупцям у різні регіони України.

Під час обшуку поліцейські вилучили майже 11 тисяч таблеток екстазі, підготовлених до продажу. Орієнтовна вартість партії становить 9 млн грн.

Суд узяв підозрюваного під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними поліції, чоловік замовляв психотропи через месенджер і продавав по 500–1000 гривень за таблетку. Під час обшуку вилучили дев’ять пакетів із таблетками, які, ймовірно, містять МДМА, а у схованці поблизу Бурштина виявили ще 4 кілограми амфетаміну. Затриманий також перебував у розшуку та є обвинуваченим у справі про умисне вбивство на Житомирщині. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України. Слідство триває. Про це повідомляє Національна поліція України. На Хмельниччині викрили жінку, яка збувала важкі наркотики. У Нетішині затримали 22-річну жінку з пакунком наркотиків.

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