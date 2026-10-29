На Прикарпатті викрили шахраїв, які вкрали із банківських рахунків українців майже ₴645 тисяч

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На Івано-Франківщині викрили трьох молодих мешканців Коломийщини, які, за даними слідства, викрали майже 645 тисяч гривень із банківських рахунків 16 українців. Серед підозрюваних — неповнолітній, а серед потерпілих — троє військовослужбовців.

Як встановили правоохоронці, зловмисники отримували доступ до онлайн-банкінгу клієнтів одного з державних банків, а викрадені кошти переказували через так званих «дропів». Усім трьом фігурантам повідомили про підозру.

За даними слідства, у березні 2025 року підозрювані придбали в закритому Telegram-каналі бази даних із логінами та паролями до акаунтів клієнтів державного банку. Отриману інформацію вони використовували для несанкціонованого доступу до чужих рахунків.

Щоб обійти банківську систему захисту під час входу до застосунків зі своїх телефонів, фігуранти змінювали паролі. У такий спосіб вони блокували доступ справжнім власникам рахунків.

Після отримання контролю над банківськими акаунтами зловмисники переказували всі доступні кошти на рахунки знайомих — так званих «дропів». Ті передавали свої банківські картки у постійне користування за винагороду в розмірі 1000 гривень.

Надалі гроші переводили на підконтрольні рахунки, знімали в банкоматах і касах торговельних закладів, а потім розподіляли між учасниками схеми.

За інформацією слідства, злочинна схема діяла з березня 2025 року до січня 2026-го. За цей період молодики встигли «спустошити» рахунки 16 клієнтів банку, завдавши їм збитків майже на 645 тисяч гривень.

Для конспірації фігуранти щоразу використовували нові смартфони та SIM-картки, а викрадені гроші знімали через різні термінали.

Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних і одного з «дропів» правоохоронці вилучили:

21 мобільний телефон;

206 SIM-карток;

14 банківських карток;

автомат;

163 патрони різного калібру та чотири магазини до зброї;

наркотичні речовини;

понад 150 тисяч гривень;

2 тисячі доларів США.

Прокурори Коломийської окружної прокуратури повідомили всім трьом учасникам групи про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем і таємному викраденні чужого майна — крадіжці. За версією слідства, злочини вчиняли повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Правову кваліфікацію дій підозрюваних визначили за частиною 5 статті 361 та частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

22 жовтня Коломийський міськрайонний суд обрав фігурантам запобіжні заходи за клопотанням прокурорів. Двох повнолітніх підозрюваних узяли під варту з можливістю внесення застави — понад 665 тисяч гривень для кожного. Щодо неповнолітнього застосували цілодобовий домашній арешт.

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Раніше за схожою схемою п’ятеро молодиків із Коломийщини викрали з банківських рахунків 33 українців майже 900 тисяч гривень.

Наприкінці травня 2026 року прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували обвинувальний акт щодо цих фігурантів до суду. Наразі справа перебуває на стадії судового розгляду.

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