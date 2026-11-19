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Правоохоронці Івано-Франківщини затримали та повідомили про підозру 59-річному жителю Коломийської громади, який налагодив нелегальний збут вогнепальної зброї через інтернет по всій Україні.

За даними слідства, чоловік знаходив покупців на спеціалізованих онлайн-майданчиках та працював виключно за повною передоплатою на банківську картку. Для конспірації він розбирав зброю на частини, відправляв її кількома поштовими посилками під вигаданими анкетними даними та маскував під колекційні неробочі зразки.

Правоохоронці задокументували три епізоди продажу вогнепальної зброї, придатної для стрільби: у жовтні 2025 року він збув покупцю з Полтави револьвер змішаної конструкції за 25 тисяч гривень, у лютому 2026 року відправив до Хмельницького саморобну нарізну гвинтівку з глушником та оптичним прицілом за 17,2 тисячі гривень, а в липні продав до Бурштина самозарядний пістолет «Беретта» за 41,5 тисячі гривень.

Слідство встановило, що фігурант добре знається на зброярській справі, займався ремонтом старих екземплярів та міг самостійно складати бойові зразки з деталей різних моделей.

Чоловіка затримали 11 листопада 2026 року та оголосили йому підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю), санкція якої передбачає до семи років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 133 тисяч гривень, наразі триває встановлення каналів надходження зброї.

Джерело: Івано-Франківська обласна прокуратура.

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