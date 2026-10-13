На Прикарпатті затримали водія автобуса через смертельний наїзд на 4-річну дитину

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Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили про підозру 62-річному мешканцю Калуського району, який порушив правила безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі малолітньої дитини. Йому інкримінують правопорушення за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, чоловік працював водієм рейсового автобуса. 9 жовтня 2026 року він перевозив пасажирів за маршрутом Долина — Якубів. На кінцевій зупинці з автобуса вийшла 21-річна жінка з двома маленькими дітьми: дворічну доньку вона тримала на руках, а її чотирирічний син ішов поруч.

За даними слідства, водій, не переконавшись, чи хлопчик відійшов від транспортного засобу на безпечну відстань, розпочав рух та правим заднім колесом здійснив наїзд на нього.

Від отриманих травм дитина загинула на місці події.

Водія затримали у порядку ст. 208 КПК України. Його освідчили на стан сп’яніння - перевірка показала, що він був тверезим.

Прокурори просили застосувати щодо підозрюваного безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою. Однак слідчий суддя обрав щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі понад 500 тис. грн. Прокуратура оскаржує цю ухвалу слідчого судді.

Санкція статті, яку інкриміновано чоловіку, передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП в Івано-Франківській області. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура. На Прикарпатті 18-річну матір засудили до семи років за вбивство немовляти. На Прикарпатті п’яна водійка спричинила смертельну ДТП. Нагадаємо, що Поліція застерегла українців від фейкових штрафів за порушення ПДР. В Україні різко підвищать штрафи за перевищення швидкості.

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