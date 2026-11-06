На Прикарпатті знайшли травмованого ротвейлера на чужому подвір’ї

У селі Рожневі Поля на Коломийщині знайшли ротвейлера з травмою голови, нашийником і ланцюгом. За словами місцевих жителів, невідомі привезли собаку та залишили на чужому подвір’ї. Поліція вже встановила власницю тварини та з’ясовує, як вона опинилася в іншому селі й за яких обставин отримала ушкодження.

Повідомлення про знайденого собаку надійшло на лінію 102 6 листопада о 12:50. На місце одразу виїхали патрульні та слідчо-оперативна група Снятинського відділення поліції. Заявники розповіли правоохоронцям, що тварину привезли невідомі люди й залишили на подвір’ї. Цю інформацію поліцейські наразі перевіряють. Також вони з’ясовують, чому ротвейлер опинився не у своєму населеному пункті та як отримав травму голови.

Під час перевірки правоохоронці встановили власницю собаки. Нею виявилася 37-річна мешканка села Шевченкове. Поліцейські мають з’ясувати, за яких обставин тварина залишилася без нагляду та чи могло йтися про жорстоке поводження. На місці події також працювали волонтери. Вони забрали ротвейлера до Івано-Франківська, де йому мають надати необхідну ветеринарну допомогу.

Наразі поліція збирає інформацію про подію та опитує можливих свідків. Відомості вже зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Після перевірки правоохоронці визначать правову кваліфікацію інциденту. Поки що обставини появи собаки на чужому подвір’ї та походження його травм залишаються нез’ясованими. Про це повідомляє Поліція Івано-Франківської області.

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