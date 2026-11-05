На пунктах пропуску Львівщини викрили чотири спроби незаконного ввезення iPhone

На Львівщині прикордонники та митники викрили чотири спроби незаконного переміщення техніки через державний кордон. Інциденти зафіксували у пунктах пропуску «Мостиська» та «Шегині».

Співробітники 7-го прикордонного Карпатського загону спільно з працівниками митниці вилучили загалом 16 нових смартфонів компанії Apple. Орієнтовна вартість техніки становить 1,6 млн грн.

Незаконно перемістити пристрої через кордон намагалися у валізах.

Один із фактів задокументували на залізничному пункті контролю "Мостиська". Під час перевірки пасажирів поїзда "Перемишль — Київ", який прямував в Україну, у валізі 29-річної жительки Вінницької області виявили 12 нових смартфонів Apple різних моделей.

Ще три випадки зафіксували в пункті пропуску "Шегині". Під час прямування на вхід в Україну оглянули ручну поклажу трьох громадян — двох 20-річних жителів Львівщини та 18-річної мешканки Закарпаття, де інспектори виявили ще чотири нові пристрої бренду Apple.

За фактами порушення митних правил працівники митниці склали відповідні протоколи. Виявлену техніку вилучили та передали на склад митниці.

Про це повідомляється з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

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