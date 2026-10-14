На пункті пропуску Чоп 15 жовтня сповільниться рух через відключення світла
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У міжнародному пункті пропуску «Чоп (Тиса)» на кордоні з Угорщиною 15 жовтня тимчасово сповільнять оформлення легкових автомобілів і вантажівок через технічні роботи та відключення електроенергії.
Обмеження діятимуть із 09:00 до 17:00. У цей період контрольні процедури здійснюватимуться повільніше через тимчасове припинення електропостачання.
Прикордонники закликають водіїв і перевізників врахувати ці обставини під час планування поїздок та перетину кордону.
Джерело: Державна прикордонна служба України
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