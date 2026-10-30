На річках у чотирьох областях України оголосили найвищий рівень небезпеки через маловоддя

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На окремих українських річках спостерігається критично низький рівень води. Укргідрометцентр попередив про збереження небезпечної ситуації з 31 жовтня до 13 листопада.

Найвищий, III рівень небезпеки — коричневий — оголосили для річок суббасейну Прип’яті у Волинській, Рівненській та Житомирській областях.

Також попередження стосується окремих річок басейну Дністра, Сяну та Західного Бугу у Львівській і Волинській областях.

За даними синоптиків, рівні води на окремих ділянках будуть близькими до найнижчих за весь період спостережень, а місцями можуть опуститися ще нижче. На деяких малих річках можливе повне припинення стоку.

«ІІІ рівень небезпеки — коричневий», — наголосили в Укргідрометцентрі.

Такий рівень попередження свідчить про значний дефіцит води та маловоддя. За критичних умов рівень води може опускатися нижче проєктних позначок водозаборів і насосних станцій, а також ускладнювати судноплавство.

Джерело: Український гідрометцентр у Facebook

У першій половині жовтня ситуація на багатьох річках України залишалася складною через низький рівень води. За оцінкою УкрГМЦ, у деяких місцях її було настільки мало, що це створювало загрозу для функціонування річкових екосистем.

У Київській області повністю пересохла річка Буча, яка є лівою притокою Ірпеня.

Нагадаємо, озеро Світязь на Волині помітно обміліло: вода на окремих ділянках відійшла від берегової лінії на десятки метрів, а частина територій, які раніше були затоплені, нині стала доступною для пішого проходу.

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