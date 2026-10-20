На Рівненщині агент ФСБ готував підрив колії — суд призначив 15 років

За даними слідства, чоловік працював на російську спецслужбу й готував диверсію на об’єкті «Укрзалізниці». Його завданням було підірвати залізничну колію на Рівненщині, якою рухаються вантажні потяги.

План передбачав використання саморобного вибухового пристрою. Агент мав забрати вибухівку зі схрону, приїхати до Рівненської області та встановити її під колією. Російські спецслужбісти планували дистанційно привести пристрій у дію, коли залізницею рухатиметься вантажний потяг.

Як ФСБ завербувала чоловіка

За інформацією СБУ, завдання виконував безробітний житель Львівщини. У поле зору російської спецслужби він потрапив через антиукраїнські коментарі в Telegram-чатах. Після вербування чоловік отримав інструкції щодо підготовки диверсії.

Раніше його вже притягували до відповідальності за вандалізм на місцях поховання українських захисників. Слідство встановило, що згодом він погодився виконувати завдання ФСБ і вирушив готувати підрив на залізниці.

Однак завершити задумане чоловік не встиг. Контррозвідники СБУ затримали його поблизу залізничної колії ще до того, як він установив вибуховий пристрій. Таким чином, диверсію вдалося попередити.

Яке покарання призначив суд

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді та диверсії, вчинених в умовах воєнного стану. Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування проводили співробітники СБУ в Рівненській області. Процесуальне керівництво здійснювала обласна прокуратура.Про вирок повідомили у Службі безпеки України.