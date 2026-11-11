На Рівненщині батько побив сина дерев’яною качалкою: справу передали до суду

У Костополі 63-річний чоловік під час конфлікту завдав близько п’яти ударів дерев’яною качалкою по голові та тулубу свого 40-річного сина.

Потерпілого з переломами кісток черепа, черепно-мозковою травмою та забоєм мозку госпіталізували.

Батькові повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Обвинувальний акт уже скерували до суду. Чоловікові загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.

Джерело: Поліція Рівненської області

Раніше Миколаївська обласна прокуратура довелав суді провину 61-річного чоловіка, якого засуджено до довічного позбавлення волі за систематичне зґвалтування малолітньої правнучки своєї співмешканки та поширення дитячої порнографії.

У місті Луцьк правоохоронці викрили жінку, яку підозрюють у виготовленні та збуті порнографічного контенту за участю її 3-річної доньки. За даними слідства, жінка використовувала дитину для створення заборонених матеріалів та передавала їх іншій особі за винагороду.

У Хмельницькому співробітники правоохоронних органів затримали 50-річного місцевого жителя, якого підозрюють у вчиненні протиправних дій сексуального характеру щодо дітей.