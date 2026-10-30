На Рівненщині чоловік під час застілля зарізав односельця

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На Березнівщині судитимуть місцевого жителя, якого обвинувачують у смертельному пораненні знайомого ножем.

Інцидент стався 12 червня 2026 року. Під час застілля між чоловіками виникла сварка, після чого гість ударив господаря ножем у спину та пішов додому.

49-річний потерпілий згодом помер від масивної кровотечі внаслідок пошкодження легені та судин. Його тіло виявила сусідка.

Обвинуваченого затримали та взяли під варту. Свою провину він визнає частково, пояснюючи, що через сильне алкогольне сп’яніння не може пригадати мотив і всі обставини події.

Обвинувальний акт уже скерували до суду. Чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Джерело: Рівненська обласна прокуратура (Facebook)

У Львівській області 68-річний чоловік убив свою дружину, після чого вчинив самогубство.

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