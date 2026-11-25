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Лікарі Рівненської обласної дитячої лікарні врятували 16-річного Назара, який у березні 2025 року потрапив у важку аварію, впавши з мотоцикла. Підліток перебував у критичному стані, переніс кілька складних операцій і пройшов тривалу реабілітацію. Нині хлопець знову ходить, навчається та здобуває професію.

За словами лікарів, після падіння з мотоцикла Назара доправили до лікарні у критичному стані. Медики діагностували в нього дифузний забій головного мозку, переломи основи та склепіння черепа, внутрішньомозкову гематому й інші травми.

«Кожен день у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії був випробуванням. Лікарі робили все, щоб врятувати хлопця. Було проведено низку складних оперативних втручань, зокрема нейрохірургічні операції, серед них – краніопластику», – зазначили в лікарні.

Після стабілізації стану Назара перевели до ортопедо-травматологічного центру, де він розпочав реабілітацію. З підлітком працювала мультидисциплінарна команда фахівців, яка допомагала йому відновлювати рухові навички та повертати самостійність.

У червні 2025 року хлопця виписали додому в кріслі колісному. Водночас уже тоді він робив перші спроби підвестися на ноги.

Однак на цьому реабілітація не завершилася. Назар неодноразово повертався до центру, щоб пройти наступні курси відновлення.

«Це був лише початок. Назар знову і знову повертався до центру на наступні курси реабілітації. Восени 2026 року він пройшов уже сьомий курс. Сьогодні Назару 17 років. Він ходить, навчається і здобуває професію», – додали в медзакладі.

Про історію його відновлення 24 листопада повідомили на сторінці медичного закладу.

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