На Рівненщині маленька дівчинка дістала тяжкі опіки від удару струмом

0:00 / 0:00

У селі Острів Демидівської громади на Дубенщині дівчинка 2021 року народження зазнала ураження електричним струмом. Інцидент стався напередодні, внаслідок чого дитина отримала опіки II–III ступенів.

Дівчинку госпіталізували до реанімаційного відділення Рівненської обласної дитячої лікарні.

Інформацію отримано під час звірки з черговим лінії 103.

“Рятувальники закликають батьків пильнувати дітей та обмежувати їхній доступ до розеток, електроприладів і проводів. Пояснюйте малечі небезпеку електричного струму та не залишайте дітей без нагляду”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомляє Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Рівненській області

У Білій Церкві підліток отримав сильне ураження струмом на даху



Нагадаємо, у Києві через падіння з електрички У Білій Церкві підліток отримав сильне ураження струмом на даху вагона Нагадаємо, у Києві через падіння з електрички загинув підліток.

Також на Тернопільщині чоловік Також на Тернопільщині чоловік загинув під час обвалу ґрунту.

Читай нас у