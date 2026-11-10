На Рівненщині під час гасіння пожежі в господарській споруді знайшли тіло жінки

У селі Блажове Рокитнівської громади на Сарненщині вдень 9 листопада сталася пожежа в господарській будівлі. Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіло жінки.

На момент прибуття рятувальників вогонь повністю охопив літню кухню. Вогнеборці оперативно подали вогнегасні речовини та не допустили поширення полум’я на розташований поруч житловий будинок.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло жінки 1951 року народження.

Причину виникнення пожежі та розмір завданих збитків встановлюють фахівці, повідомили у ДСНС.

В Оболонському районі Києва на пожежі у будівлі виявили тіло людини.

У Києві вдень 6 листопада за командою «Укренерго» ввели екстрені відключення електроенергії.

У Києві через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру 5 листопада виникли перебої з водопостачанням.

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