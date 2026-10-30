На Рівненщині полковника обвинувачують у використанні підлеглих для ремонту будинку тещі

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Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо 51-річного полковника, колишнього заступника командира військової частини та начальника штабу. За даними слідства, із січня 2025-го до травня 2026 року він залучав двох підлеглих військовослужбовців до ремонту будинку своєї тещі, у якому сам проживав.

Замість виконання службових обов’язків солдати майже щодня перекривали дах, заливали фундамент, будували паркан, облаштовували територію та перевозили будматеріали службовим автомобілем.

Натомість полковник звільняв їх від нарядів та надавав інші привілеї під час служби.

За цей період двом військовим незаконно нарахували та виплатили з держбюджету майже 536 тис. грн грошового забезпечення й додаткової винагороди.

Крім того, під час обшуку в помешканні полковника вилучили 552 патрони різних калібрів, із них 242 бойові. За даними слідства, боєприпаси він придбав і зберігав незаконно.

Полковника обвинувачують у зловживанні службовим становищем, організації ухилення підлеглих від виконання обов’язків військової служби в умовах воєнного стану та незаконному поводженні з бойовими припасами. Щодо нього видано наказ про направлення до бойової військової частини.

Двоє військовослужбовців визнали вину та отримали вироки на підставі угод із прокурором.

Обвинувальний акт скерували прокурори Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

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