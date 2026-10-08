На Рівненщині школяр за $3 тисячі переправляв ухилянтів до кордону Білорусі

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Рокитнівський районний суд Рівненської області виніс вирок учневі 11-го класу, який разом зі спільниками організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За свої послуги вони отримували 3 тисячі доларів.

Суд призначив школяру два роки пробаційного нагляду. Крім того, у нього конфіскували мотоцикл, який використовувався під час незаконного переправлення чоловіків.

Учень 11 класу Блажівського ліцею з квітня по липень цього року через телеграм пропонував військовозобов’язаним, які мали намір ухилитися від мобілізації, довезти їх до білоруського кордону.

Як встановило слідство, школяр організував схему разом зі спільниками. Сам хлопець виконував роль водія. Так, 4 липня він отримав інструкцію щодо незаконного перетину кордону. За цими вказівками він повинен був довезти ухилянта до кордону Білорусі, після чого мав отримати 3 тис. доларів.

Наступного дня одинадцятикласник на мотоциклі Loncin забрав клієнта поблизу села Масевичі Сарненського району. Ухилянта разом із переправником затримали прикордонники близько 19:00 в селі Познань поблизу кордону з Республікою Білорусь.

У суді обвинувачений разом із законним представником уклали з прокуратурою угоду про визнання вини. Хлопець щиро розкаявся та добровільно перерахував 20 тис. грн на підтримку ЗСУ.

Суддя Алла Комзюк визнала школяра винним за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення особи через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів) та призначила покарання у вигляді двох років пробаційного нагляду. Також суд конфіскував мотоцикл. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Про це повідомляється з посиланням на Опендатабот.

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