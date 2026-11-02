На Рівненщині та в інших областях масово затримуються приміські поїзди

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У понеділок, 2 листопада, в кількох регіонах України приміські поїзди курсують із запізненням. Найбільше від графіка відстає рейс № 6283 Шепетівка — Рівне, затримка якого становить 1 годину 58 хвилин.

Про це повідомила Укрзалізниця. За даними перевізника, поїзд № 6283 затримується від станції Славута-1.

Серед інших рейсів із найбільшим відставанням від графіка:

№ 6255 Вапнярка — Одеса-Головна — 1 година 33 хвилини, від станції Борщі;

№ 6254 Шепетівка — Козятин-1 — 1 година 15 хвилин, від станції Понінка;

№ 6701 Київ-Пасажирський (Північна) — Миронівка — 1 година 10 хвилин, від станції Озерний;

№ 6413 Помічна — Одеса-Головна — 1 година 8 хвилин, від станції Раухівка;

№ 6221 Шепетівка — Ланівці — 1 година 1 хвилина, від станції Клембівка.

Затримки в інших регіонах

В Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях із запізненням рухаються такі приміські поїзди:

№ 6404 Одеса-Головна — Мартинівська — 46 хвилин;

№ 6272 Подільськ — Помічна — 33 хвилини;

№ 6252 Одеса-Головна — Вапнярка — 30 хвилин;

№ 6332 Колосівка — Знам'янка-Пасажирська — 20 хвилин.

У Полтавській та Чернігівській областях затримуються:

№ 6524 Ніжин — Гребінка — 38 хвилин;

№ 6242 Гребінка — Бахмач-Пасажирський — 37 хвилин.

На Черкащині поїзд № 6355 Черкаси — Умань відстає від графіка на 29 хвилин.

Причини затримок у повідомленні Укрзалізниці не уточнили.

Попередження для пасажирів

Перевізник наголошує, що в разі підвищеної небезпеки рух поїздів можуть тимчасово зупиняти.

«Якщо поїзд затримується через повітряну тривогу, не очікуйте на його прибуття на платформі, а перебувайте в безпечному місці. Рух поїзда буде відновлено лише по завершенні повітряної загрози», — наголосили в Укрзалізниці.

Через обстріли залізничної інфраструктури Дніпра поїзди затримуються до 16 годин.

До цього УЗ попередила про затримки поїздів через російські атаки на вокзал у Дніпрі.

Також Укрзалізниця змінила розклад частини приміських поїздів.

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