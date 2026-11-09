На Рівненщині троє людей, серед яких двоє дітей, отруїлися чадним газом
Інцидент стався 8 листопада у квартирі багатоповерхівки в Дубні. Серед постраждалих — двоє неповнолітніх 2011 та 2016 років народження.
Усіх трьох у стані середньої важкості госпіталізували до реанімаційного відділення Дубенської міської лікарні.
За попередніми даними, причиною отруєння стало порушення правил експлуатації газового котла. Наразі постраждалі перебувають під наглядом медиків.
Джерело: ДСНС Рівненської області
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