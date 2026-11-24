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Перед різдвяно-новорічними святами пасажиропотік на українському кордоні може зрости майже вдвічі — до 150 тисяч перетинів на добу.

Найбільші черги прогнозують на кордоні з Польщею, через який проходить близько половини всіх мандрівників.

Наразі кордон щодня перетинають близько 80 тисяч людей, а у вихідні — до 90 тисяч. Перед святами очікують збільшення кількості тих, хто повертається в Україну, а після свят — охочих виїхати за кордон.

У ДПСУ попереджають, що пікове навантаження може тривати близько трьох тижнів, а найбільші черги прогнозують за кілька днів до Різдва та напередодні Нового року.

Мандрівникам радять заздалегідь перевіряти завантаженість пунктів пропуску. Найменше людей зазвичай перетинають кордон уранці та на початку тижня, тому ці періоди краще обирати для поїздки.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Станом на вечір 20 листопада на українсько-польському кордоні в межах Львівської області спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України.

На західному кордоні України найбільші черги зафіксували на пункті пропуску Шегині.

Молдова погодилася організувати спільний прикордонний контроль на своїй території у двох автомобільних пунктах пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про пункти «Крива — Мамалига» та «Мирне — Табаки». Новий порядок має допомогти швидше перетинати кордон і зменшити ризики для пасажирів та прикордонників під час російських обстрілів.

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