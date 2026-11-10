На сайті Кабміну з'явилася петиція про заборону солодких частувань на свята у дитсадках

В Україні пропонують заборонити приносити до дитячих садків торти, цукерки, печиво, солодкі напої та інші кондитерські вироби для святкування днів народження й інших заходів. Натомість дітям хочуть дозволити приносити лише визначений перелік продуктів, зокрема фрукти та галетне печиво.

Також пропонується зобов’язати батьків заздалегідь погоджувати склад святкового меню з адміністрацією дитсадка.

На сайті Кабінету Міністрів зареєстрували відповідну петицію, в якій пропонують встановити єдині правила організації святкових частувань у закладах дошкільної освіти. Ініціатива спрямована на захист здоров’я дітей, зокрема тих, хто має цукровий діабет, харчові алергії, непереносимість окремих продуктів або інші медичні протипоказання.

Чому пропонують змінити правила святкувань у дитсадках

У зверненні зазначається, що раніше питання святкових частувань регулювала Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена спільним наказом МОН та МОЗ від 17 квітня 2006 року № 298/227. Документ забороняв приносити до дитсадків кремові торти, тістечка, морозиво та солодкі газовані напої, водночас допускаючи деякі інші продукти для святкувань. Однак у 2026 році цей наказ втратив чинність.

У зв’язку з цим пропонується встановити нові обов’язкові вимоги до продуктів, які батьки, працівники закладів або інші особи приносять для частування вихованців.

Які солодощі та напої хочуть заборонити

Зокрема, під заборону хочуть віднести торти, тістечка, рулети, печиво, вафлі, пряники, кекси, пончики, цукерки, шоколад, карамель, льодяники, мармелад, зефір та інші солодощі.

Також пропонують не дозволяти приносити солодкі газовані й негазовані напої, лимонади, пакетовані соки, нектари та інші фруктові напої, зокрема й без доданого цукру, якщо вони використовуються як святкове частування замість цільних фруктів.

Що дозволять приносити дітям на свята

Натомість дозволити пропонують свіжі фрукти, ягоди та галетне печиво промислового виробництва із вмістом цукрів менш ніж 10 грамів на 100 грамів продукту. При цьому печиво має відповідати вимогам щодо вмісту натрію та не містити синтетичних барвників, ароматизаторів, підсолоджувачів, підсилювачів смаку й консервантів.

Для дітей віком до трьох років пропонується встановити суворіші обмеження. Зокрема, святкові частування не повинні містити доданого цукру, а галетне печиво та інші вироби з доданими цукрами не мають використовуватися для цієї вікової категорії.

Окремі вимоги передбачаються до фруктів і ягід. Необхідно буде підтверджувати їх придбання, забезпечувати належне транспортування, зберігання, миття та підготовку до споживання. Продукти також мають відповідати віковим особливостям дітей, щоб мінімізувати ризик удавлення.

Батьків хочуть зобов’язати попереджати про частування за три дні

Пропонується зобов’язати батьків, які планують принести дозволені продукти для святкування, повідомляти про це адміністрацію дитсадка щонайменше за три робочі дні.

Своєю чергою заклад повинен завчасно інформувати батьків усіх дітей відповідної групи про заплановане частування, його склад і можливі алергени.

Це дозволить сім’ям, чиї діти мають особливі дієтичні потреби, заздалегідь повідомити про обмеження та погодити безпечну альтернативу.

Дітей із діабетом та алергіями не повинні усувати від святкувань

Також пропонується гарантувати рівну участь усіх вихованців у святкуваннях незалежно від стану здоров’я. Адміністрація та працівники дитсадків повинні не допускати ситуацій, коли дитина через діабет, алергію чи інші медичні протипоказання залишається осторонь спільного заходу або не отримує безпечного частування.

У зверненні №41/011249-26еп наголошується, що нині батьки дітей з особливими дієтичними потребами іноді змушені самостійно домовлятися з іншими сім’ями про обмеження солодощів. Наводиться, зокрема, випадок, коли батьки інших вихованців не погоджувалися відмовитися від солодких частувань, хоча в групі перебувала дитина з цукровим діабетом.

Хто відповідатиме за дотримання нових правил

Щоб уникнути подібних ситуацій, пропонується покласти відповідальність за дотримання правил на адміністрацію закладів та визначених працівників у межах їхніх повноважень. Святкування днів народження та інших подій не повинно ставати підставою для обходу державних вимог до дитячого харчування.

Для реалізації запропонованих змін Кабінет Міністрів просять внести зміни до постанови від 24 березня 2021 року № 305, передбачивши окремий порядок організації святкових частувань у дитсадках із чітким переліком дозволених і заборонених продуктів.

При цьому наголошується, що йдеться не про скасування днів народження чи інших свят у дитячих садках, а про заміну солодощів безпечнішими альтернативами, щоб усі діти могли брати участь у святкуваннях без ризику для здоров’я.

Інформацію передає Судово-юридична газета.

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