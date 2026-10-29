На столичному заводі Індар зі скандалом змінилося керівництво

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На столичному заводі «Індар», понад 70% акцій якого належать державі, вперше за десять років змінили керівництво, але старе здаватися не збирається. ПрАТ «Індар» є єдиним в Україні виробником інсуліну повного циклу.

Наглядова рада ухвалила рішення призначити новим директором Ігоря Матюніна. Під час передачі управління підприємством представники Фонду державного майна та правоохоронці виявили зникнення 27 жорстких дисків із серверів. Носії інформації знайшли в коробці у багажнику службового автомобіля.

Голова ФДМУ Дмитро Наталуха заявив, що колишня директорка Любов Вишневська нібито наказала терміново вивозити документи та носії інформації, а також намагалася перешкоджати доступу до бухгалтерії та серверної. Окрім цього, за даними Фонду, екскерівниця намагалася винести судові матеріали щодо підсанкційного та арештованого майна. На місці працювала слідчо-оперативна група Національної поліції, а службові приміщення опечатали.

Нині новий директор уже розпочав роботу на підприємстві. Його основними завданнями є відновлення контролю над документацією та проведення аудиту діяльності заводу за останні десять років. ПрАТ «Індар» є єдиним в Україні виробником інсуліну повного циклу та має стратегічне значення для держави. У ФДМУ наголошують, що раніше держава фактично не контролювала об'єкт, а колишнє керівництво блокувало роботу наглядової ради. Наразі публічної відповіді Любові Вишневської на ці звинувачення немає.

Джерело: голова Фонду державного майна України Дмитро Наталуха (за даними Главком).

Нагадаємо, Фонд держмайна планував виставити ПрАТ «Індар» на приватизацію ще у 2018 році, завод тоді увійшов у перелік підприємств великої приватизації.

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