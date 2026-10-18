На Сумщині через російські атаки загинули двоє людей, п’ятеро поранені

У Сумській області за добу внаслідок російських атак загинули двоє чоловіків, ще п’ятеро людей дістали поранення. Під ударами опинилися Сумська, Шосткинська та Середино-Будська громади. Серед постраждалих — жінки віком від 23 до 86 років і двоє чоловіків.

У Сумській області протягом доби російські війська атакували кілька громад. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення. Найбільше повідомлень про загиблих і постраждалих надійшло із Сумської громади. За даними правоохоронців, там російський безпілотник убив 30-річного чоловіка. Ще один чоловік, якому було 42 роки, загинув через удари керованими авіаційними бомбами.

Унаслідок цих атак також постраждали дві жінки віком 60 і 86 років. Крім того, російський безпілотник атакував житловий будинок. Через удар травмувалася 23-річна жінка.

Удар безпілотника по Шосткинській громаді

Ще один цивільний постраждав у Шосткинській громаді. За інформацією поліції, російський безпілотник вдарив по території громади, унаслідок чого поранення дістав 34-річний чоловік.

Правоохоронці не уточнили характер його травм та інші подробиці атаки.

У Середино-Будській громаді поранена жінка

Російські війська також атакували житловий будинок у Середино-Будській громаді. Унаслідок удару травмувалася 55-річна жінка.

Отже, за добу російські атаки на Сумщині забрали життя двох чоловіків, а поранень зазнали п’ятеро цивільних. У поліції продовжують документувати наслідки ударів по населених пунктах області. Про це повідомила Національна поліція України у своєму Telegram-каналі.

Уранці російські військові вдарили безпілотником, попередньо типу «Молнія», по житловій багатоповерхівці в Сумах. Дрон влучив між сьомим і восьмим поверхами будинку в Зарічному районі, пошкодивши стіну, фасад, вікна та балконні рами. За попередніми даними міської військової адміністрації, люди не постраждали.

Близько 9:00 16 жовтня російські війська атакували торговельний центр у центрі Сум. За попередніми даними, удару завдали безпілотником типу «Молнія». Унаслідок атаки є постраждалі.

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