На Сумщині чоловіка засудили до 15 років за сексуальне насильство над 13-річною дівчинкою

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Суд призначив 15 років ув’язнення 43-річному чоловікові, який познайомився з дитиною в соцмережі, запросив її до себе та систематично вчиняв над нею сексуальне насильство. Також він виготовляв і зберігав фотографії порнографічного характеру за участю дівчинки.

Про вирок повідомила Сумська обласна прокуратура 3 листопада.

За даними слідства, чоловік познайомився з дівчинкою в одній із соціальних мереж. Вона одразу повідомила, що їй 13 років, однак це не зупинило дорослого від подальшого спілкування. Наприкінці 2025 року він організував її приїзд з іншої області до свого помешкання на Сумщині.

Дівчинка погодилася пожити з чоловіком, не усвідомлюючи належним чином характеру його дій. Упродовж певного часу він систематично вчиняв щодо неї сексуальне насильство. Крім того, виготовляв порнографічні фотографії дитини та зберігав їх для особистого перегляду.

Мати дівчинки, яка зловживала алкоголем, помітила зникнення доньки лише через кілька днів і звернулася до поліції. Після цього дитину повернули додому. Згодом її вилучили з родини та влаштували до прийомної сім’ї. Матір позбавили батьківських прав.

У суді обвинувачений визнав провину лише частково. Прокурори довели його винуватість у домаганні дитини для сексуальних цілей, сексуальному насильстві щодо малолітньої, а також виготовленні та зберіганні дитячої порнографії.

Чоловіка засудили за ч. 3 ст. 156-1, ч. 4 та ч. 6 ст. 152, ч. 1 та ч. 3 ст. 301-1 Кримінального кодексу України. Йому призначили 15 років позбавлення волі.

Публічне обвинувачення підтримувала група прокурорів на чолі з керівником Сумської обласної прокуратури Олександром Панченком.

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