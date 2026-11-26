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На Сумщині 61-річного чоловіка засудили до 8 років позбавлення волі за вбивство 62-річного знайомого. Також він має виплатити родичам загиблого 800 тис. грн моральної компенсації.

Публічне обвинувачення у справі підтримували прокурори Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури.

У суді довели, що в лютому 2025 року в Охтирському районі під час спільного застілля між чоловіками виникла сварка. У ході конфлікту обвинувачений схопив важкий металевий предмет і завдав потерпілому понад 15 ударів у ділянку голови та тіла.

Від отриманих травм 62-річний чоловік помер на місці події.

Під час судового розгляду обвинувачений неодноразово змінював свої показання. Він стверджував, що діяв у межах самооборони, а подробиць того вечора нібито не пам’ятає.

Вироком суду чоловіка засуджено до 8 років ув’язнення за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Крім того, суд зобов’язав його виплатити родичам убитого 800 тис. грн компенсації моральної шкоди.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

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