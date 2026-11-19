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У Сумській області викрили співробітницю одного з районних відділень обласного бюро судово-медичної експертизи, яку підозрюють у привласненні особистих речей загиблих українських військових.

За даними слідства, 39-річна жінка працювала молодшою медичною сестрою в морзі та мала вільний доступ до тіл полеглих захисників, яких доправляли до установи для проведення судово-медичних досліджень.

Коли ніхто не бачив, працівниця держустанови нишпорила по кишенях полеглих захисників, забираючи гроші та цінні речі. Також з тіла знімала коштовності.

Фігурантка не соромилась брати навіть звичайні дрібниці. Поліціянти задокументували як в одному з випадків зловмисниця окрім грошей вкрала у покійника пачку з цигарками.

Жінку затримали “на гарячому”, слідчі повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України. Підозрюваній загрожує до семи років позбавлення волі. Слідство триває.

Джерело: Нацполіція

Нагадаємо, що на Харківщині викрили працівника моргу, який обкрадав загиблих військових.

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