+16° Київ +12° Варшава +13° Вашингтон
$ 44.91 € 50.3 zł 11.47
$ 44.91 € 50.3 zł 11.47
+16° Київ +12° Варшава +13° Вашингтон
Головне Україна

На Сумщині рятувальники групи фенікс евакуювали жінку та її літню матір

UA NEWS 08 Жовтня 2026 21:39
На Сумщині рятувальники групи фенікс евакуювали жінку та її літню матір
0:00 / 0:00

На Сумщині евакуаційна група «Фенікс» провела чергову евакуацію з прикордонного населеного пункту Шосткинського району. Рятувальники броньованим автомобілем вивезли жінку та її літню матір у безпечніше місце. 

До складу евакуаційної групи «Фенікс» входить офіцер-рятувальник громади. Разом із жінками рятувальники вивезли також їхнього песика. У ДСНС зазначили, що тепер вони перебувають у більш безпечному місці.

На зображенні може бути: одна або кілька осіб, фургон, автомобіль, швидка допомога і текст

Джерело: ДСНС України.

У деяких населених пунктах Святогірської та Слов’янської громад Донецької області проводитимуть примусову евакуацію родин із дітьми. Відповідне рішення ухвалила місцева влада, розширивши заходи з евакуації на ці дві громади.

На Донеччині досі залишаються 350 дітей під примусовою евакуацією.

На Донеччині досі залишаються 350 дітей під примусовою евакуацією.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток