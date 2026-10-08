На Сумщині рятувальники групи фенікс евакуювали жінку та її літню матір

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На Сумщині евакуаційна група «Фенікс» провела чергову евакуацію з прикордонного населеного пункту Шосткинського району. Рятувальники броньованим автомобілем вивезли жінку та її літню матір у безпечніше місце.

До складу евакуаційної групи «Фенікс» входить офіцер-рятувальник громади. Разом із жінками рятувальники вивезли також їхнього песика. У ДСНС зазначили, що тепер вони перебувають у більш безпечному місці.

Джерело: ДСНС України.

У деяких населених пунктах Святогірської та Слов’янської громад Донецької області проводитимуть примусову евакуацію родин із дітьми. Відповідне рішення ухвалила місцева влада, розширивши заходи з евакуації на ці дві громади.

На Донеччині досі залишаються 350 дітей під примусовою евакуацією.

На Донеччині досі залишаються 350 дітей під примусовою евакуацією.

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