На Сумщині розширюють мережу підземних шкіл для безпечного навчання

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На Сумщині продовжують розширювати мережу підземних шкіл, щоб забезпечити учням безпечніші умови для навчання. Наразі в області вже працюють 13 таких закладів, ще дев’ять об’єктів перебувають на етапі будівництва. Крім того, для 14 майбутніх підземних шкіл підготували документацію.

«Процес триває та максимально масштабується. Маємо іще 14 розроблених кошторисних документацій з локальними прив’язками, залучаємо партнерів», – зазначив очільник ОВА.

Він пояснив, що зведення нових підземних шкіл зосереджено насамперед у великих містах області, де є найбільша концентрація учнів. Загалом із 280 шкіл регіону власними укриттями забезпечені 225 закладів, зокрема у понад 70 облаштовано протирадіаційні укриття.

За словами Григорова, це дозволяє утримувати високий показник очного та змішаного навчання: зараз у регіоні здобувають освіту 75 тис. дітей, 22 школи працюють повністю очно, а 193 – за змішаною формою.

Масштабування захисного фонду є критичним, адже від початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили на Сумщині 165 шкіл, а 21 – повністю зруйнували.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

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