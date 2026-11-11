На Сумщині судитимуть спільників за збут наркотиків

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Сумська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо двох чоловіків, яких підозрюють в організації незаконного обігу наркотичних і психотропних речовин. На момент вчинення першого злочину одному з фігурантів було 17 років, його спільнику — 27 років.

За даними слідства, незаконна діяльність тривала у 2025 році в Охтирці. Неповнолітній через один із месенджерів закуповував великі партії наркотичних і психотропних речовин.

Надалі він зберігав їх та фасував на дрібні партії в орендованих квартирах, після чого збував.

Згодом хлопець запропонував своєму родичу долучитися до незаконного бізнесу. Той погодився. 27-річний спільник підшукував клієнтів і займався реалізацією заборонених речовин.

За інформацією прокуратури, чоловік раніше був судимий, а у 2025 році його достроково звільнили.

Спільники координували свої дії через месенджер. Щоб приховати незаконну діяльність, під час відправлення наркотиків вони постійно змінювали номери телефонів і використовували вигадані анкетні дані.

Слідство встановило факти замовлення, отримання та реалізації значних обсягів заборонених речовин. Зокрема, йдеться про:

понад 1,5 кг психотропної речовини 4-СМС;

понад 700 г PVP;

галюциногенні гриби;

канабіс;

метамфетамін.

Наркотики збували не лише на території Сумської області, а й за її межами.

Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання для фасування речовин, електронні ваги та грошові кошти.

Дії обвинувачених кваліфікували за частинами 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів і психотропних речовин з метою збуту, а також їх незаконний збут, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб та у великому й особливо великому розмірах.

За ці злочини передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування завершило СУ ГУНП у Сумській області у взаємодії з УСР у Сумській області, співробітниками 5-го прикордонного загону та УСБУ в Сумській області. Процесуальне керівництво здійснювали ювенальні прокурори.

Обвинувальний акт уже передано до суду.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

Раніше у Києві суд визнав винною 34-річну місцеву мешканку в незаконному зберіганні з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах. Жінка зберігала PVP, амфетамін та 4-ММС (4-метилметкатинон).

Крім того, 26-річного жителя Хмельницького, який був учасником організованої групи з продажу наркотиків, засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ухвалили на підставі угоди про визнання винуватості, укладеної з прокурором.



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