На Сумщині військовий торгував списаними мінами: його затримали під час продажу

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На Сумщині правоохоронці викрили військовослужбовця, який організував незаконний продаж боєприпасів, офіційно списаних як використані під час бойових дій. Операцію провели співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» спільно з ДБР та УСБУ в Сумській області.

За даними слідства, чоловік продавав 120-мм та 82-мм мінометні міни. Правоохоронці задокументували три випадки збуту загалом 450 боєприпасів на суму майже 800 тисяч гривень. Під час чергової спроби продажу військового затримали, а міни вилучили.

Фігуранту повідомили про підозру за статтею про незаконний збут вибухових речовин.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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