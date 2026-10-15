На Тернопільщині через суд державі повернуть землю зі ставом на майже ₴4 млн

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На Тернопільщині прокуратура домоглася повернення у державну власність земельної ділянки водного фонду площею майже 110 гектарів і вартістю 3,9 млн грн. Західний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, який задовольнив позов Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури до Бережанської міської ради.

На спірній земельній ділянці розташований став, а також гідротехнічні споруди, які перебувають у державній власності. Водночас землю було віднесено до комунальної власності Бережанської міської ради.

Як пояснили прокурори, наявність на ділянці державних гідротехнічних споруд виключає можливість перебування цієї землі в комунальній власності.

Оскільки власником споруд є держава, саме вона має право володіти та розпоряджатися ставом і землею під ним, а не орган місцевого самоврядування.

Раніше Господарський суд Тернопільської області задовольнив позов прокурорів і зобов’язав повернути земельну ділянку законному власнику. Крім того, суд скасував державну реєстрацію права комунальної власності на цю землю.

Бережанська міська рада не погодилася з рішенням і оскаржила його в апеляційному порядку. Однак Західний апеляційний господарський суд підтримав позицію прокуратури та залишив рішення першої інстанції без змін.

Таким чином, судове рішення про повернення державі майже 110 гектарів землі водного фонду вартістю 3,9 млн грн залишилося чинним.

Про це повідомили в прокуратурі.

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