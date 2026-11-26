25 листопада 2026 року прокурори Теребовлянської окружної прокуратури повідомили про підозру 53-річному жителю Чортківського району Тернопільської області та його 22-річній спільниці. Їм інкримінують організацію незаконного переправлення людини через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підозрювані вирішили скористатися вразливим становищем і скрутним матеріальним станом сестри своєї спільниці, яка має інвалідність із дитинства. Оскільки законодавство дозволяє чоловікам виїжджати за кордон для супроводу дружини з інвалідністю, фігуранти вирішили заробити на оформленні такого шлюбу.

У жовтні 2026 року спільники через знайомих підшукали жителя Підволочиської громади, призовного віку у як закінчувався термін відстрочки від мобілізації. Йому запропонували одружитися з жінкою з інвалідністю за грошову винагороду. Спочатку фігуранти оцінили свої послуги у 6000 доларів США, а згодом підняли суму до 8000 доларів. Вони отримали від клієнта 2000 гривень на оформлення закордонного паспорта для майбутньої дружини та контролювали подачу документів.

У листопаді 2026 року спільники привезли жінку з інвалідністю до Підволочиського відділу ДРАЦС, у якому вона зареєструвала шлюб з «нареченим». Після отримання свідоцтва про одруження, яке давало чоловікові право на безперешкодний виїзд за межі України, підозрювані отримали від нього завдаток у розмірі 7500 доларів США (понад 338 тисяч гривень за курсом НБУ). Ще 500 доларів їм мали додати безпосередньо перед перетином кордону.

Одразу після передачі грошей учасників схеми затримали правоохоронці.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.