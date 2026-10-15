На Тернопільщині лікарка вносила фіктивні дані про лікування паліативних пацієнтів

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На Тернопільщині онкологиню підозрюють у внесенні неправдивих медичних записів до електронної системи охорони здоров’я. Послуги пацієнтам фактично не надавалися, однак із держбюджету надходили кошти на оплату праці лікарки.

За даними слідства, медик використовувала власний кваліфікований електронний підпис і неодноразово вносила фіктивні відомості про консультації та виїзди до паліативних хворих. Сума завданих збитків перевищила 70 тисяч гривень.

Лікарці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі, а також заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років.

Джерело: Поліція Тернопільської області

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