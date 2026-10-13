На Тернопільщині нетверезий чоловік влаштував засідку на поліцейських із рушницею
На Тернопільщині нетверезий чоловік викликав поліцію, щоб влаштувати засідку на правоохоронців. Він сховався за дверима із зарядженою рушницею, однак патрульний встиг вибити зброю з його рук.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області. Зловмисника затримали та оголосили йому підозру.
За наявною інформацією, на лінію 112 зателефонував чоловік, який представився мисливцем і заявив, що має зброю та хоче стріляти в поліцейських. Він наполягав, щоб правоохоронці приїхали на місце. На виклик прибув екіпаж патрульної поліції.
Під час спілкування з правоохоронцями, які намагалися його заспокоїти, чоловік тримав у руках гладкоствольну рушницю та ховався за дверима.
«Один з поліцейських миттєво вибив з рук зловмисника зброю і цим запобіг нещастю, адже рушниця була споряджена набоями і готова до здійснення пострілів», — йдеться у повідомленні.
Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 345 КК України — погроза вбивством працівникам правоохоронного органу. У разі доведення вини йому загрожує до трьох років позбавлення волі.
Джерело: Нацполіція
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