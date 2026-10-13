На Тернопільщині нетверезий чоловік влаштував засідку на поліцейських із рушницею

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На Тернопільщині нетверезий чоловік викликав поліцію, щоб влаштувати засідку на правоохоронців. Він сховався за дверима із зарядженою рушницею, однак патрульний встиг вибити зброю з його рук.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області. Зловмисника затримали та оголосили йому підозру.

За наявною інформацією, на лінію 112 зателефонував чоловік, який представився мисливцем і заявив, що має зброю та хоче стріляти в поліцейських. Він наполягав, щоб правоохоронці приїхали на місце. На виклик прибув екіпаж патрульної поліції.

Під час спілкування з правоохоронцями, які намагалися його заспокоїти, чоловік тримав у руках гладкоствольну рушницю та ховався за дверима.

«Один з поліцейських миттєво вибив з рук зловмисника зброю і цим запобіг нещастю, адже рушниця була споряджена набоями і готова до здійснення пострілів», — йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 345 КК України — погроза вбивством працівникам правоохоронного органу. У разі доведення вини йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Джерело: Нацполіція

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