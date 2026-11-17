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У Тернопільському районі викрили схему незаконного привласнення п’яти земельних ділянок у рекреаційній зоні.

Упродовж 2019–2023 років четверо осіб заволоділи понад гектаром комунальної землі, використовуючи підроблені державні акти на право приватної власності.

За даними слідства, організатором був місцевий підприємець, який хотів збільшити площу своєї ділянки біля водойми. До схеми він залучив ще трьох осіб, серед яких була його теща. За фіктивними документами оформлювали землевпорядну документацію та реєстрували ділянки в кадастрі. Межі двох із них на кадастровій карті навіть перенесли ближче до водойми, хоча фактично вони розташовані за два кілометри від неї.

Серед підозрюваних — державний кадастровий реєстратор Держгеокадастру та троє його ймовірних спільників. Збитки територіальній громаді перевищують 700 тисяч гривень. Підозри їм оголосили 10 листопада, обрано запобіжні заходи. Наразі вирішується питання повернення землі у комунальну власність.

Джерело: Тернопільська обласна прокуратура.

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