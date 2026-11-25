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Після однієї з масованих ракетних атак на Україну російські війська застосували над Тернопільщиною ракети з касетними бойовими частинами. В одній із громад області правоохоронці виявили нерозірвані суббоєприпаси, які залишилися після удару.

Фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП у Тернопільській області вилучили небезпечні елементи та знешкодили їх у спеціально відведеному безпечному місці.

Виконувач обов'язків начальника управління вибухотехнічної служби обласної поліції Віталій Ярошенко пояснив, що бойова частина однієї такої ракети може містити до 60 суббоєприпасів масою понад чотири кілограми кожен. Вони здатні розлітатися на площі близько шести гектарів.

Більшість таких боєприпасів вибухає під час зіткнення із землею або іншими перешкодами. Однак ті, що не здетонували, залишаються небезпечними навіть після завершення атаки.

Поліцейські закликають громадян не наближатися до місць падіння ракет і безпілотників. Серед уламків можуть бути вибухонебезпечні елементи. Такі ділянки обстежують фахівці поліції та ДСНС, які знешкоджують виявлені боєприпаси.

Якщо ви помітили підозрілий предмет, зупиніться. Не наближайтеся до нього й не торкайтеся знахідки. Не намагайтеся її підняти, пересунути чи розібрати. Попередьте людей поруч і обережно відійдіть тим самим шляхом, яким прийшли. З безпечного місця зателефонуйте до поліції за номером 102, до ДСНС за номером 101 або за єдиним номером екстреної допомоги 112. Повідомте, де саме ви помітили предмет.

Щойно почуєте сигнал повітряної тривоги, прямуйте до укриття та залишайтеся там до відбою. Під час роботи протиповітряної оборони й мобільних вогневих груп небезпечно перебувати на вулиці, виходити на балкон чи підходити до вікон. Кулі та уламки збитих повітряних цілей можуть травмувати людей. Про це повідомляє Поліція Тернопільської області. Російські війська 1 листопада атакували об'єкт критичної інфраструктури у Кременецькій громаді Тернопільської області. Уранці 18 жовтня російський безпілотник атакував енергетичний об’єкт у селі Старий Вишнівець Кременецького району Тернопільської області. Через удар частина споживачів залишилася без електроенергії.

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