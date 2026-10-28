На Тернопільщині шахраї видурили в матері зниклого військового майже ₴350 тисяч

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Жителька Тернопільського району перерахувала шахраям майже 350 тисяч гривень, сподіваючись дізнатися про долю безвісти зниклого сина-військовослужбовця. Зловмисники скористалися її відчаєм і запропонували звернутися до так званої ясновидиці, яка нібито могла розповісти, де перебуває чоловік і що з ним сталося.

Поліцейські встановлюють осіб, причетних до шахрайства, та застерігають громадян від подібних афер. Зловмисники маніпулюють почуттями родичів безвісти зниклих, даючи їм оманливу надію отримати бодай якусь звістку про близьких.

До співробітників відділу поліції № 2 міста Тернополя звернулася жителька одного з населених пунктів Великоберезовицької громади. Жінка розповіла, що намагалася дізнатися про долю сина, який проходив військову службу та вважається безвісти зниклим, однак натомість стала жертвою шахраїв.

У соціальних мережах потерпіла публікувала фотографії сина та інформацію про його зникнення. Одного дня їй написала невідома жінка. Незнайомка висловлювала співчуття, демонструвала розуміння та розповідала, що сама є матір’ю безвісти зниклого військового.

Таке спілкування розчулило потерпілу, і вона почала часто листуватися з новою знайомою. Згодом та порадила звернутися до ясновидиці, яка нібито могла розповісти, де перебуває зниклий син і що з ним сталося.

Жінка вхопилася за цю пропозицію як за останню надію та почала спілкуватися ще з однією незнайомкою, яка заявляла про свої надзвичайні здібності.

Послуги псевдоясновидиці виявилися не просто платними, а надзвичайно дорогими. Протягом кількох днів потерпіла переказала поштовими та банківськими переказами майже 350 тисяч гривень.

Згодом жінка зрозуміла, що її використовують, і звернулася до поліції.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до афери.

Поліцейські закликають громадян бути обережними та не довіряти незнайомцям, які обіцяють за гроші встановити долю безвісти зниклих людей. Особливо пильними варто бути тоді, коли невідомі особи намагаються скористатися болем і розпачем родичів військовослужбовців.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

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Нагадаємо, у Києві шахраї виманювали гроші за оренду неіснуючих квартир.

Зловмисники надсилають SMS, видаючи себе за представників «Укрпошти», і просять сплатити 30 грн митного збору за посилку. Перехід за вказаним у повідомленні посиланням загрожує викраденням особистої інформації та даних банківських карток.

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