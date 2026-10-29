На Тернопільщині та Одещині викрили мережу незаконного продажу тютюну на понад 35 млн грн

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Бюро економічної безпеки скерувало до суду справу щодо дев’ятьох осіб, яких обвинувачують в організації незаконного виробництва та збуту тютюну по всій Україні.

За даними слідства, організатором схеми був 29-річний чоловік. Учасники вирощували тютюн на плантаціях площею 11 гектарів на Тернопільщині, а потім перевозили сировину до Одеси, де її сушили, подрібнювали, фасували та продавали через інтернет-магазини й місцеві ринки.

Через інтернет реалізували продукції на понад 35,7 млн грн. Отримані кошти, за версією слідства, легалізовували.

Під час 23 обшуків правоохоронці вилучили понад 9,1 тонни тютюну, обладнання, транспорт, гроші та документацію. Загальна вартість вилученого майна перевищує 13 млн грн.

Шістьом фігурантам додатково інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Наразі справа перебуває на розгляді суду.

Джерело: Бюро економічної безпеки України

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