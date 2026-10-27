На Тернопільщині в ДТП з рейсовим автобусом загинула людина, 14 осіб травмовані

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У Тернопільській області внаслідок зіткнення легкового автомобіля з рейсовим автобусом загинула людина, ще 14 осіб отримали травми. Станом на вівторок, 27 жовтня, серед постраждалих — водій автобуса та 13 пасажирів, зокрема неповнолітня дівчина.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася в понеділок, 26 жовтня, близько 8:30 год на автодорозі між селом Панасівка Скалатської громади та селом Малий Ходачків Великобірківської громади.

За попередніми даними, 23-річна жителька Гусятинської громади, керуючи автомобілем Kia Sportage, виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулася з рейсовим автобусом сполученням «Тернопіль – Калагарівка».

Внаслідок ДТП водійка Kia Sportage від отриманих травм загинула на місці події.

За даним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП у межах досудового розслідування.

Джерело: Поліція Тернопільської області

Додамо, що на Харківщині в ДТП загинули двоє людей, постраждала дитина.

У селищі Нова Водолага Харківської області 13 жовтня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 33-річна жінка, яка була за кермом автомобіля.

Поліція розслідує ДТП з перекиданням автобуса з пасажирами у Святошинському районі Києва.

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