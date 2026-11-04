На Тернопільщині відновили пошуки останків загиблих мешканців колишнього села Пужники

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На Тернопільщині розпочали новий етап пошукових досліджень на території колишнього села Пужники, мешканці якого загинули під час збройного нападу в лютому 1945 року. Роботи триватимуть з 4 до 10 листопада 2026 року.

Пошукові дослідження проводять на території колишнього села Пужники, яке нині розташоване в межах села Садове Коропецької селищної громади Чортківського району Тернопільської області. Мета робіт — відшукати останки мешканців, які трагічно загинули в лютому 1945 року.

Дослідження здійснюватиме ТОВ «Спеціалізована установа «Волинські старожитності» за участі польських фахівців. До робіт долучаться співробітники Поморського медичного університету в Щецині, представники фундації «Свобода і Демократія» та Інституту національної пам’яті Республіки Польща.

Пошукові роботи є частиною виконання домовленостей, досягнутих за результатами діяльності Українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань.

Український інститут національної пам’яті також залучає фахівців івано-франківського комунального підприємства «Пам’ять». Вони забезпечуватимуть професійний нагляд і консультуватимуть учасників під час проведення досліджень.

У квітні-травні 2025 року на території колишнього села вже проводили ексгумаційні дослідження. Тоді виявили останки 42 людей.

У вересні 2025 року їх урочисто перепоховали на території старого кладовища колишнього села Пужники. У церемонії взяли участь делегації України та Республіки Польща.

Водночас решта пошукових робіт, проведених у 2026 році, не дала змоги виявити місця поховань.

Пужники — колишнє село на Тернопільщині, де в період між світовими війнами компактно проживали представники польського етносу.

У лютому 1945 року населений пункт зазнав збройного нападу. За даними архівних джерел, частина мешканців загинула, а саме село було спалене.

У червні 1945 року жителів Пужників переселили до Польщі, зокрема до населених пунктів Немисловіце та Ратовіце.

У 1949 році радянська влада ліквідувала село. Його територія надалі залишалася незаселеною та поступово заросла лісовими насадженнями.

Про це повідомили в Українському інституті національної пам’яті.

Нагадаємо, міністерка культури та національної спадщини Польщі Марта Ченковська 27 червня повідомила про завершення другого етапу пошуків масових поховань поляків, убитих УПА в районі колишнього села Пужники на Тернопільщині. За її словами, під час робіт другу могилу виявити не вдалося.

Раніше у Пужниках Тернопільської області розпочався новий етап пошуків можливих місць поховання поляків, убитих у лютому 1945 року. У роботах беруть участь представники Фундації «Свобода і Демократія», експерти Поморського медичного університету в Щецині та українські дослідники.

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