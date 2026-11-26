На Тернопільщині правоохоронці перевірять шлюби, які могли укладати для ухилення від мобілізації. Йдеться, зокрема, про випадки, коли чоловіки призовного віку одружувалися з колишніми тещами, значно старшими за них. Про це 26 листопада повідомив керівник обласної поліції Сергій Зюбаненко, навівши статистику таких шлюбів за останні роки.

За словами Сергія Зюбаненка, після початку повномасштабного вторгнення в Тернопільській області помітно побільшало шлюбів, у яких жінки були старшими за чоловіків призовного віку щонайменше на 20 років. Правоохоронці припускають, що частину таких одружень могли використовувати як спосіб уникнути мобілізації. У 2022 році в області зареєстрували 103 шлюби з такою різницею у віці. Уже наступного року їхня кількість зросла до 276. Серед цих випадків були й одруження чоловіків із власними тещами.

Зюбаненко навів кілька прикладів. Зокрема, у лютому 2024 року житель Тернополя 1978 року народження одружився з 66-річною жінкою з Ніжина Чернігівської області. До цього вона була його тещею. Ще один випадок стався у травні 2024 року. Тоді житель Підволочиської громади спочатку розлучився зі своєю дружиною, 1979 року народження, а згодом узяв шлюб із її матір’ю, яка народилася у 1958 році.

За даними керівника обласної поліції, кількість таких шлюбів змінювалася і в наступні роки. У 2024 році зареєстрували 145 випадків, у 2025-му — 138. А від початку 2026 року і до моменту публікації таких шлюбів нарахували вже 188.

Чоловіки після одруження виїжджали за кордон

Сергій Зюбаненко стверджує, що йдеться не про поодинокі випадки, а про схеми, які могли використовувати для отримання підстав для виїзду за кордон або уникнення мобілізації.

Як приклад він згадав історію 27-річного жителя Зборівської громади. У жовтні 2023 року чоловік одружився з жінкою із сусіднього села, яка народилася у 1971 році. Після цього він виїхав за кордон. Водночас, як зазначив поліцейський, за даними реєстрів, цей шлюб досі залишається чинним. «Кохання з різницею у 28 років» — так Зюбаненко іронічно описав цю історію. Він також заявив, що серед людей, які фігурують у списках таких шлюбів, є підприємці та відомі в області особи.

Поліція перевірить законність реєстрації шлюбів

Правоохоронці планують перевірити обставини реєстрації таких шлюбів, а також інші можливі схеми ухилення від мобілізації. Окрему увагу обіцяють приділити людям, які могли організовувати подібні оборудки та заробляти на них. «Основне завдання — виявляти тих ділків, які намагаються заробити на подібних оборудках, і документувати їхні дії, щоб винні відповіли перед законом», — заявив керівник поліції Тернопільщини.

Водночас сама різниця у віці між подружжям або факт попереднього родинного зв’язку ще не доводять, що шлюб фіктивний чи укладений для ухилення від мобілізації. Законність кожного випадку мають встановити правоохоронці під час перевірки. Про це відомо із заяви керівника головного управління Нацполіції в Тернопільській області Сергія Зюбаненка у Facebook.

25 листопада 2026 року прокурори Теребовлянської окружної прокуратури повідомили про підозру 53-річному жителю Чортківського району Тернопільської області та його 22-річній спільниці. Їм інкримінують організацію незаконного переправлення людини через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

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