На Тернопільщині викрили виробництво підроблених пральних засобів на 12,9 млн грн

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П’ятьом жителям Тернопільщини повідомили про підозру в незаконному використанні торговельних марок відомих світових брендів.

За висновками експертиз, збитки компаніям The Procter & Gamble Company та Henkel AG & Co. KGaA перевищують 12,9 млн грн.

За даними слідства, організатор залучив до схеми сестру та знайомих. Із грудня 2025-го до квітня 2026 року вони закуповували сировину, виготовляли, фасували та продавали підроблені пральні засоби під марками ARIEL, TIDE, LENOR, DASH і PERSIL. Продукцію збували через гуртові бази в західних регіонах України.

Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 9 тисяч літрів фальсифікованих засобів, понад 16 тисяч етикеток, виробниче обладнання, автомобілі та готівку.

Усім п’ятьом фігурантам інкримінують правопорушення за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді застави. За даними прокуратури, організатор і його сестра також фігурують в іншій справі за аналогічною статтею, яку нині розглядає суд.

Джерело: Тернопільська обласна прокуратура.

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Про результати спецоперації «Зелений щит» ДБР повідомлятиме після завершення першочергових слідчих дій.

Раніше ДБР викрило патрульного, який за $7 тисяч організовував виїзд до Польщі.

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