На Тернопільщині запровадили диференційоване оповіщення про тривоги по районах

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У Тернопільській області з 14 жовтня 2026 року почала діяти оновлена система сповіщення населення про повітряну тривогу. Відтепер загрози аналізуватимуться окремо для кожного з трьох районів регіону — Кременецького, Тернопільського та Чортківського.

Для сповіщення громадян впроваджено два рівні небезпеки. При жовтому рівні, який оголошується у разі наближення ударних БпЛА, сирена та текстове голосове повідомлення вмикатимуться лише в тому районі, де зафіксовано загрозу. Сигнал лунатиме один раз. При червоному рівні, що сигналізує про ракетну, ракетно-дронову або масовану дронову атаку, сирени спрацьовуватимуть по всій території області.

У самому Тернополі також змінили формат аудіосигналів. Про загрозу повідомлятиме чоловічий голос, а про відбій — жіночий. При жовтому рівні тривалість звукового сигналу становитиме 30 секунд, а при червоному — 1 хвилину. Повідомлення про відбій тривоги лунатиме лише у голосовому форматі, без додаткового увімкнення сирени.

Джерело: видання ZAXID.NET

У Вінницькій області скоротили тривалість комендантської години — вона триватиме з 01:00 до 05:00. Про це повідомляє очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

З 10 вересня у Києві та Київській області скоротили комендантську годину. Вона триватиме з 01:00 до 05:00, тобто загалом чотири години замість п’яти. У столиці через це також на годину довше працюватиме громадський транспорт.

Із 11 вересня на всій території Чернівецької області скоротили тривалість комендантської години, яка діятиме з 01:00 до 04:00 замість нинішнього режиму з 23:00 до 04:00. Таким чином, тривалість обмежень зменшиться з п'яти до трьох годин.

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