На Тернопільщині засуджено лікаря за оформлення фіктивних інвалідностей

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Тернопільський міськрайонний суд ухвалив вирок трьом жителям області, серед яких лікар-інтерн однієї з місцевих лікарень, за вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовими особами. За 17 тисяч доларів США спільники обіцяли виготовлення підроблених медичних виписок про стаціонарне лікування для подальшого незаконного отримання II групи інвалідності чоловіком призовного віку.

Окрім цього, лікар-інтерн окремо запропонував іншому військовозобов'язаному оформити фіктивну інвалідність за 3 тисячі доларів США. З урахуванням попередніх судимостей двох учасників схеми, суд призначив лікарю-інтерну покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, його спільнику — 2 роки та 6 місяців ув'язнення, а третього фігуранта зобов'язав сплатити штраф у розмірі понад 445 тисяч гривень.

Джерело: Тернопільська обласна прокуратура.

На Хмельниччині викрили групу з п’яти осіб, серед яких троє лікарів військово-лікарської комісії, які за 10–12 тисяч доларів допомагали оформити II групу інвалідності без законних підстав.

Крім того, на Дніпропетровщині викрили медиків, які допомагали чоловікам призовного віку отримати фіктивну інвалідність для виїзду за кордон за хабарі. За свої послуги підозрювані просили 500 доларів.

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